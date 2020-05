I ukene etter at frykten for coronaviruset sendte store deler av verden i selv-isolasjon og hjemmekarantene, dukket det opp bilder og videoer av ville dyr som har tatt områder tilbake, som løver som ligger på asfalten i Sør-Afrika, pumaer observert i gatene i Santiago, delfiner i kanalene i Venezia og en bjørn er observert i Barcelona.

Utrolige historier fra hele verden: Dyrene tar leveområdene sine tilbake

Disse historiene har blitt brukt som et bevis på at naturen tar tilbake sine gamle habitat, når menneskene er borte. Men fraværet av mennesker er nødvendigvis ikke bare positivt for de ville dyrene. I flere land i Afrika, Asia og Sør-Amerika kommer det meldinger om at viktige økosystemer står i fare etter kollapsen i økosturisme, melder The Guardian.

Løvestammen på bildet holder normalt til i et område turistene ikke har tilgang til. Løver oppholder seg som regel på åpne sletter og savanner der det er lett å skjule seg. Foto: Richard Sowry / Kruger national park

Økoturismen stopper - dyrene blir skadelidende

Organisasjoner som er avhengige av midler fra turister, for å finansiere bevaringprosjekter for kritisk utrydningstruede arter, sliter nå som grensene stenges og turistene uteblir.

– Det er riktig at det globale fokuset nå skal være å beskytte menneskeliv under denne forferdelige pandemien. Likevel, på de stedene vi jobber, ser vi allerede økonomiske konsekvenser, særlig i områder der befolkningen er tungt avhengig av økoturisme for å få hverdagen til å gå rundt, sier Mike Barrett i WWF UK til avisen.

Frykter økt press uten turismen

I Kambodsja kom det meldinger om at tre individer av den sterkt utrydningstruede fuglearten kjempeibis ble drept for kjøttet tidlig i april, etter at den lokale økoturismen kollapset. I Kongo ble tolv viltvoktere drept av det man tror er krypskyttere. Vokterne beskyttet fjellgorillaer fra menneskelig kontakt og mulig coronasmitte.

– Det kan ta flere år før disse stedene fullt ut henter seg inn, og det øker risikoen for at folk ser seg om etter andre aktiviteter for å tjene til livets opphold, og dermed sette et ikke bærekraftig press på sine naturresurser, frykter Bartlett og påpekte at det også ville gjøre det langt vanskeligere å overvåke forsøk på landran og ulovlig jakt.

Landran er en betegnelse på utenlandske investorers oppkjøp eller leie av land i Afrika, Asia og Sør-Amerika for tilgang på mat, biodrivstoff og karbonkreditt, som går på bekostning av lokalbefolkning og småbønder.

Jakten øker – handelen stopper opp

Safarituristene er borte og man vet ikke hvor lang tid det vil gå før de er tilbake. Det kan føre til at nasjonalparkene ikke lenger har midler til å holde krypskyttere og landrøvere borte.

Det har kommet meldinger om fortsatt jakt på neshorn, store kattedyr og andre kritisk utrydningstruede arter, selv etter nedstengning i flere land. Nedstengingen har derimot ført til at handel med slike ulovlige dyr har stoppet opp, ifølge en rapport fra Wildlife Justice Commission.

Når pengesekken skrumper inn, kan viltvoktere og større overvåkningsprogram bli stoppet og permittert, noe man frykter kan føre til en eksplosjon i jakt på dyrene.

– Mens jakt på elefanter ikke har eskalert enn så lenge, som følge av at det er strenge restriksjoner på internasjonale reiser og negative oppslag om dyreprodukter i Sørøst-Asia. Så vil etterspørselen etter bushkjøtt øke om det ikke er noen der til å overvåke aktivitetene i nasjonalparkene, sier Dickson Kaelo, ved Kenya Wildlife Conservancies Association.

Frykter landran mer enn krypskyttere

Også i Colombia har det kommet meldinger fra dyrevernorganisasjonen Panthera at de har opplevd en økning i krypskyting av store kattedyr, etter at to jaguarer, én ozelot og én puma er rapportert drept den siste uken.

Lederen for organisasjonen, Dr Esteban Payan frykter at organisasjonen vil oppdage nye gjerder i jungelen og enda mer innskrenkede habitat for kattedyrene når pandemien er over.

– Jeg frykter det mer enn krypskytingen. Hvorfor? Fordi det handler om skalaen, farten og størrelsen på nedskogingen og de påsatte skogbrannene. Det ødelegger habitatet fullstendig. Og forsvinner habitatet så forsvinner jaguarene. Du vil kanskje oppdage et blodig dyr på bakken med en kule i seg. Men det er faktisk bedre, for alternativet er at de blir enten hjemløse og brente – brent levende eller de går tom for dyr å jakte på, sier han.