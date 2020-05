USA har snart testet 7,5 millioner mennesker for coronasmitte og av disse har 1.212.900 testet positivt.

Tirsdag morgen norsk tid var det registrert 69.921 coronarelaterte dødsfall i landet, nærmere 25.000 av dem i New York, nærmere 8.000 i New Jersey og over 4.000 både i Michigan og Massachusetts.