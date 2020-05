Keiko Fujimori løslatt fra fengsel igjen

Fujimori forlot kvinnefengselet sør i hovedstaden Lima mot kausjon på 70.000 peruanske sol, tilsvarende over 210.000 norske kroner.

44-åringen forlot fengselet iført ansiktsmaske og hvite hansker, og hadde fra før av kunngjort på Twitter at hun umiddelbart ville teste seg for koronaviruset, for ikke å sette familien sin i fare for smitte.