Tysk studie: 20 prosent av coronasmittede uten symptomer

Forskerne intervjuet og testet 919 personer i 405 husstander i Gangelt. Kommunen ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, nær grensa til Nederland, og har vært hardt rammet av viruset.

Gjennom å teste for viruset og antistoffer fant de ut at 15 prosent av befolkningen i Gangelt hadde blitt smittet, og at dødsraten lå på 0,37 prosent.