Hviterussland vil gjennomføre stor militærparade til tross for pandemien

– Vi kan ikke bare kansellere paraden, sier president Aleksandr Lukasjenko, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Paraden skal gå av stabelen 9. mai for å markere slutten på andre verdenskrig.

– Jeg har vurdert dette i lengre tid, sier Lukasjenko, og legger til at avgjørelsen både er emosjonell og ideologisk. Han påpeker at mennesker døde av virus og andre sykdommer under krigen.

– De døde for oss, uansett hvor ille det høres ut, sa han, og la til at ingen vil bli tvunget til å delta i paraden.

Den tidligere sovjetrepublikken har så langt 16.700 bekreftede smittetilfeller og 99 Covid-19-relaterte dødsfall.

Lukasjenko har møtt sterkt kritikk hjemme og i utlandet for ikke å ha fått på plass tiltak for å bremse spredningen av viruset. Han har tidligere avvist virusbekymringene som «psykose».

Fotballkamper blir fremdeles spilt i landet med et stort publikum til stede.

Russland har på sin side utsatt en stor planlagt militærparade på Den røde plass i Moskva 9. mai. En luftparade med landets flyvåpen og store fyrverkeri både i Moskva og i andre byer vil imidlertid bli avholdt.