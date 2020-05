Sju amerikanske delstater går sammen om å kjøpe smittevernutstyr

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier New York vil gå sammen med Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Delaware og Massachusetts for å lage en regional leveringskjede for innkjøp av masker, hansker, respiratorer, testutstyr og annet utstyr nødvendig for å bekjempe koronaviruset.

Statene forener krefter etter å ha forhandlet hver for seg i flere måneder i det Cuomo beskriver som en «totalt ineffektiv og utilstrekkelig prosess» som har satt alle USAs 50 stater opp mot hverandre og drevet prisene opp.