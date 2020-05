Laveste dødstall i Italia siden stengningen ble innført

Søndag er det registrert 174 nye dødsfall knyttet til covid-19 i Italia. Tallet er det laveste siden stengningen av landet ble iverksatt.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruspandemien. Totalt er det registrert 28.884 dødsfall.

For å få kontroll over en stadig mer presset smittesituasjon stengte Italia ned store deler av samfunnet den 10. mars. Nå forbereder landet seg på en forsiktig nedtrapping av tiltakene mandag.

Forvirret

Men hvilke retningslinjer som nå skal gjelde, har det vært forvirring rundt. Særlig har det vært uklart om myndighetene har gitt grønt lys for vennebesøk eller ikke.

Rundt omkring i landet ble forsøk på å lage planer for de første dagene i frihet hemmet av usikkerhet om reglene. Regjeringen har laget en liste med lovlige aktiviteter, men de ulike regionene lager også sine egne regler.

– Jeg håper morgenavisene vil klargjøre det. Jeg ønsker å ta min gamle mor til sjøen, kan jeg det, spør den 53 år gamle vaskehjelpen Pietro Garlanti mens han sto tålmodig i kø ved en kiosk i hovedstadens historiske sentrum.

I første omgang vil Italias 60 millioner innbyggere få lov til å bevege seg mer fritt innenfor sine egne regioner, få besøke slektninger og gå til gjenåpnede parker med sine barn, samt sykle og løpe lenger unna bostedet.

Ikke noe av dette er imidlertid lov å gjøre i grupper, så store familielunsjer er forbudt. Å dra på hytta eller landsteder er heller ikke lov. Og det er ikke lov å forlate sin egen region unntatt ved krisetilfeller eller av helseårsaker.

Regionale forskjeller

Flere av Italias 20 regioner har imidlertid gjort sine egne vrier på reglene. I to av dem, Veneto og Calabria, er portforbudet allerede løftet, og barer og restauranter med utendørsservering fikk åpne denne uken.

Liguria vurderer å la folk få dra på båtturer i små grupper og gjenåpne strendene sine. Det samme gjør regionen Marghe, men bare for gåturer, ikke for å sole seg. Emilia-Romagna holder derimot strendene stengt, selv for dem som bor i nærheten av sjøen.

– Jeg har ventet og lengtet til 4. mai, men når dagen endelig er her, så er det en nedtur. Inntil de kan fortelle meg at jeg er virkelig fri, så vil jeg føle meg paranoid, som om jeg bryter reglene på en eller annen måte, sier 37 år gamle Michele Magna til AFP.

– Ekstremt bekymret

Statsminister Giuseppe Conte har økt forvirringen ved å si at det var lov å besøke såkalte «congiunti». Det italienske ordet kan bety enten slektninger eller venner. Conte forsøkte å klare opp i forvirringen ved å si at det dreide seg om mennesker som hadde «et stabilt kjærlig forhold».

Regjeringen ble lørdag presset til å publisere en spørsmål og svar-liste som spesifiserte at man kan møte slektninger også utover den aller næreste familien, som for eksempel barna til sine kusiner og fettere, mens venner derimot ikke var lov.

Læreren Alessandra Coletti sier hun tror forvirringen vil bli brukt som en unnskyldning av mange til å besøke alle de ønsker.

– Jeg er ekstremt bekymret for gjenåpningen. Jeg stoler ikke på at folk oppfører seg ansvarlig, sier selgeren Tiziano Mazzoli.

En far, Duilio Diligente, sier han er bekymret for hvordan barna, som hans åtte år gamle sønn, vil tilpasse seg åpningen.

– Vi var ute og syklet i går kveld på en tom gate, hvor han plutselig skrenset masse for å unngå en mann og hunden hans, og han falt av sykkelen. Han sa han var redd for å gå nær dem i tilfelle de hadde viruset. Det kommer til å ta tid for oss å bli helt psykologisk klare for slutten på nedstengningen, sier han.

Conte har advart om at han vil følge nøye med for å se om virusspredningen blusser opp igjen, og at han er klar for å gjeninnføre lokale portforbud om nødvendig for å stoppe oppblussing av pandemien.