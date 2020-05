Myndighetene i Venezuela sier de har stanset væpnet gruppe

– Landets væpnede styrker stanset angriperne, sa innenriksminister Néstor Reverol til den statlige TV-kanalen.

Han kaller gruppen «terrorister og leiesoldater». Hendelsen skal ha funnet sted før daggry søndag.

Sosialistpartiets sjef i Venezuela, Diosdado Cabello, sier to av angriperne er tatt til fange og avhøres. Cabollo hevder at nabolandet Colombia sto bak, med støtte fra USA, og at formålet var å styrte regjeringen.

De to landene har ved flere anledninger tidligere avvist venezuelanske anklager om militære framstøt mot den venstreorienterte regjeringen.

– De som tror de kan angripe systemet i Venezuela, vil måtte ta konsekvensene av sine handlinger, sa Cabello, som føyde til at en av dem som er tatt til fange sier han tilhører det amerikanske narkotikapolitiet DEA.

Myndighetene sier også at de har funnet peruanske dokumenter, grovkalibrede våpen, satellittelefoner, uniformer og hjelmer med amerikanske flagg.

Venezuela, som styres av president Nicolás Maduro, er i en dyp politisk og økonomisk krise. En koalisjon av nærmere 60 land anerkjenner opposisjonslederen Juan Guaidó som landets legitime leder.