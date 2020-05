Ny smitterekord i Russland siste døgnet

Dermed er antall bekreftet smittede passert 130.000, og Russland er nå det landet i Europa med flest nye registrerte tilfeller. Den siste tiden har antall smittede økt med flere tusen hver dag, med tallene for søndag som en foreløpig rekord.

Til tross for økningen har regjeringen antydet at den vil gradvis starte å lette på smittevernstiltakene fra 12. mai avhengig av region. I Moskva har innbyggerne levd under portforbud siden 30. mars. Moskva alene registrerte 5.948 nye smittetilfeller siste døgnet og har dermed totalt 68.606 smittede.

Ifølge helsedepartementet er det også en økning i antall smittede barn. To barn har dødd på grunn av viruset, og elleve andre er alvorlig syke.

President Vladimir Putin sier situasjonen fremdeles er svært vanskelig og advarer om at landet fremdeles ikke har nådd toppen av utbruddet.

Landets offisielle dødstall er imidlertid lavt sammenlignet med land som Italia, Spania og USA. Totalt 1.280 var registrert døde søndag.

Myndighetene planlegger å sette opp midlertidige feltsykehus rundt Moskva, inkludert på VDNKh, et berømte utendørs utstillingsområde fra Sovjet-tiden, dersom smittetallene fortsetter å stige.