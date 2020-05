Det er ikke meldt om at noen ble såret da en rekke skudd ble avfyrt fra nord over den demilitariserte sonen (DMZ) som utgjør grensa mellom de to landene. Det er ikke klart om noen ble såret i nord.

– Vårt militære svarte med å avfyre to runder og sende en advarsel, i tråd med vår manual, sa den sørkoreanske forsvarskommandoen.