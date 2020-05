– Iallfall jeg er glad for å se at han er tilbake og frisk, tvitret Trump da Kim dukket opp etter et tre uker langt fravær fra offentligheten.

Nordkoreansk statlig fjernsyn viste lørdag Kim mens han spaserte, smilte og røykte en sigarett under åpningen av en ny gjødselfabrikk.