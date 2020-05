475 coronadødsfall Danmark

9.407 har fått påvist coronasmitte i Danmark, og dette er 96 flere enn for ett døgn siden.

Fakta om coronapandemien: 3,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 3.402.160 personer i 212 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 239.623 (7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.083.943 (31,8 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 51.366 personer (2,5 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.131.452 smittet, 65.776 døde * Italia: 207.428 smittet, 28.236 døde * Storbritannia: 177.454 smittet, 27.510 døde * Spania: 242.988 smittet, 24.824 døde * Frankrike: 167.346 smittet, 24.594 døde * Belgia: 49.032 smittet, 7.703 døde * Tyskland: 164.077 smittet, 6.736 døde * Iran: 95.646 smittet, 6.091 døde * Brasil: 92.202 smittet, 6.412 døde * Nederland: 39.791 smittet, 4.893 døde * Kina: 82.875 smittet, 4.633 døde * I Norge er 7.783 smittet (210 døde), i Sverige er 21.520 smittet (2.653 døde), i Danmark er 9.311 smittet (460 døde), i Finland er 5.051 smittet (218 døde) og på Island 1.798 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

232 coronasmittede er innlagt på danske sykehus, 60 av dem på intensivavdeling, ifølge dr.dk.

Danmark har omtrent 8 coronadødsfall per 100.000 innbyggere, dobbelt så mange som Norge og Finland. Sverige er på topp i Norden med over 26 dødsfall per 100.000 innbyggere.