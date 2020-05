I tillegg til de drepte var det også ni sårede, ifølge militærmyndighetene. Blant de sårede var fengselets direktør.

En gruppe som arbeider for innsattes rettigheter, sier at Los Llanos-fengselet i Guanare er kraftig overbefolket. Det ble bygd for 750 fanger, men har nå 2.500, ifølge Carolina Girón i gruppa OVP.