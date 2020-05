Kim viste seg offentlig

Ifølge KCNA klippet Kim båndet ved åpningen av en ny gjødselfabrikk fredag, og han ble mottatt med tordnende jubel og hurrarop.

Etter innvielsen inspiserte han ifølge nyhetsbyrået fabrikken og uttrykte da at hans bestefar Kim Il-sung og hans far Kim Jong-il ville vært svært fornøyd om de hadde hørt om fabrikken.

Han hadde følge av sin søster Kim Yo-jong og andre høytstående personer. Senere ble det sendt ut bilder fra seremonien.

Spekulasjoner

Kim hadde ikke vist seg offentlig siden han var til stede ved et møte i ledelsen av

Fakta om Kim Jong-un * Nord-Koreas øverste leder siden 2011. * Født 8. januar 1983 i Pyongyang. * Tredje og yngste sønn av Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og sønnesønn av statens grunnlegger Kim Il-sung, som døde i 1994. * Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk. * Ble først offisielt omtalt i Nord-Korea da han i 2010 ble gitt flere viktige politiske og militære verv. * Etter farens død i desember i 2011 ble han utpekt til landets øverste leder, som leder av det enerådende kommunistpartiet, Koreas Arbeiderparti, samt leder av Den nasjonale forsvarskommisjonen. * I juli 2012 ble det offisielt bekreftet at han har en kone, Ri Sol-ju. Dette blir sett som et brudd med det strenge hemmeligholdet farens privatliv alltid var innhyllet i. De to skal ha en datter. * Kim har stått bak utrenskninger i det nordkoreanske regimet, inkludert av onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet i desember 2013. Han mistenkes også for å ha beordret drapet på halvbroren Kim Jong-nam, som ble forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar 2017.

landets arbeiderparti 11. april, og det har vært spekulert i om han var død, syk, hjerteoperert eller lå i skjul av frykt for å bli smittet av coronaviruset.

Spekulasjonene økte da han ikke var til stede ved feiringen av bestefaren og Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sungs fødselsdag 15. april, den viktigste dagen i landets politiske kalender.

Etter alt å dømme har han tilbrakt tid på sitt feriested i Wonsan. Hans tog er observert parkert ved stasjonen der av amerikanske satellitter.

Tonet ned ryktene

En talsmann for Sør-Koreas president Moon Jae-in tonet ned ryktene om Kim da han for en uke siden sa at han var i live på feriestedet i Wonsan.

Daily NK, en nettavis som drives av flyktninger fra Nord-Korea, hadde meldt at 36 år gamle Kim var operert for hjerteproblemer. De sa at hjerteproblemene skyldtes hans dårlige helse, preget av røyking, overvekt og tretthet.

Kort etter meldte CNN at amerikansk etterretning hadde informasjon om at Kim var i akutt fare etter en operasjon. Men tidligere denne uka sa president Donald Trump at han visste at han var i live.

Både Kims bestefar og far var døde i to dager før noen utenfor den innerste sirkel i Nord-Koreas ledelse visste noe som helst.

