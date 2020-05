Russisk statsråd koronainnlagt

Boligministerens statssekretær er også smittet, melder nyhetsbyrået Interfax.

– Jeg skal få behandling fra leger på et av Moskvas sykehus, sier Jakusjev til nyhetsbyrået.

Nyheten kom dagen etter at statsminister Mikhail Misjustin torsdag sa at han er smittet av koronaviruset. Statsministeren sa at han skal holde seg i hjemmekarantene i tiden fremover.

Visestatsminister Andrej Belousov innehar i mellomtiden statsministerrollen, men Misjustin følger opp de viktigste sakene selv.