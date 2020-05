Kina kan øke sin innflytelse i WHO etter at USA nå stanser sin støtte til organisasjonen. Det kan stormakten bruke både til å anerkjennelse for tradisjonell kinesisk medisin og som plattform for å jobbe for andre verdier enn vestlige, demokratiske verdier, mener en svensk Kina-forsker. Foto: AP / Ng Han Guan / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix