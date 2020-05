Kinesisk journalist dømt til 15 års fengsel

Dommen mot Chen Jieren ble avsagt i en domstol i Hunan-provinsen sentralt i Kina torsdag.

I rettsdokumentene står det at han startet krangling og provoserte fram trøbbel, samt drev med pengeutpressing, ulovlig forretningsvirksomhet og bestikkelser.

Chen arbeidet tidligere for blant annet Folkets dagblad, som regnes som Kommunistpartiets talerør.

«Den tiltalte publiserte falsk informasjon på blogger, WeChats offisielle kontoer, WeChat moments og andre We-medier for å overdrive relevante saker under dekke av å gi juridiske råd», heter det i dommen.

The Chinese Human Rights Defenders mener at dommen er en straff for at han har lagt ut politiske innlegg på WeChat og på andre sosiale medier. Organisasjonen opplyser også at Chen fikk sparken som journalist og at han deretter begynte å legge ut kommentarer og gravereportasjer på sosiale medier.