Tidligere polske presidenter vil boikotte valget 10. mai

Oppropet torsdag føyer seg inn i rekken av protester mot valget på ny president den 10. mai som den sittende regjeringen insisterer på å gjennomføre til tross for pandemien i landet.

Samtlige av landets nålevende tidligere presidenter, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski og Bronislaw Komorowski og flere tidligere statsministre, blant dem Ewa Kopacz, Kazimierz Marcinkiewicz og Leszek Miller skriver at de vil boikotte valget. Videre oppfordrer de alle Polens velgere til å gjøre det samme.

Sittende president Andrzej Duda fra Lov og Rett-partiet PiS søker gjenvalg. Analyser tyder på at Duda enkelt vil vinne et valg nå, men at han vil kunne slite på et senere tidspunkt ettersom økonomien ventes å falle etter rundt en måned med nedstengning i landet.

Tidligere denne måneden vedtok det PiS-kontrollerte parlamentet at valget skal holdes via post. Beslutningen er blitt kritisert fra flere hold blant annet fra EU og tidligere EU-presidenten og eksstatsminister Donald Tusk som mener presidentvalget i hjemlandet er grunnlovsstridig. Også han har oppfordret til boikott.