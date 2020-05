Kraftig fall for Amazon-resultatet

Amazon-sjef Jeff Bezos la fram kvartalstallene for Amazon torsdag. Selv om selskapet kan vise til økt omsetning på hele 26 prosent under viruspandemien, er det likevel ikke noe som gjenspeiler seg i selskapets overskudd.

Av en omsetning på mer enn 75 milliarder dollar, 769 milliarder kroner, var overskuddet på 2,5 milliarder dollar. Dette er en nedgang på 29 prosent målt mot samme kvartal i fjor.

Under presentasjonen sa Bezos at han regnet med at Amazon vil gå med overskudd på 4 milliarder dollar for inneværende kvartal, men at hele gevinsten – og mere til – vil gå med til å dekke kostnader for å få distribuert varer på en trygg måte og sikre ansatte under koronakrisen.

– Dette er ikke normale omstendigheter, sa Bezos da han redegjorde for tallene.