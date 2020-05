Trump: Har sett bevis på at coronaviruset stammer fra laboratorium i Wuhan

Presidenten kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld, men oppga på spørsmål ingen kilde for påstanden.

– Det er en forferdelig ting som skjedde. Om det var et uhell eller om det startet med et uhell og at de fortsatte med flere, eller om noen gjorde noe med vilje, sa Trump.

Fakta om coronapandemien: Over tre millioner mennesker er bekreftet smittet * 3.186.694 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 225.529 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 986.446 (31 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 60.424 personer (3 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.048.834 smittet, 60.495 døde * Italia: 203.591 smittet, 27.682 døde * Storbritannia: 165.221 smittet, 26.097 døde * Spania: 236.899 smittet, 24.275 døde * Frankrike: 165.911 smittet, 24.087 døde * Belgia: 47.859 smittet, 7.501 døde * Tyskland: 160.479 smittet, 6.374 døde * Iran: 93.657 smittet, 5.957 døde * Brasil: 73.235 smittet, 5.083 døde * Nederland: 38.802 smittet, 4.711 døde * Kina: 82.858 smittet, 4.633 døde * I Norge er 7.667 smittet (207 døde), i Sverige er 20.302 smittet (2.462 døde), i Danmark er 9.008 smittet (443 døde), i Finland er 4.906 smittet (206 døde) og på Island 1.797 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

Presidenten ble spurt om det kunne være aktuelt la være å betjene USAs lån til Kina for å straffe Kina for å ha latt coronaviruset bli spredt over hele verden og til USA. Da svarte Trump også at han i stedet vil vurdere å innføre tollrestriksjoner overfor landet.

– Jeg kunne gjøre det, men tjener mer penger bare ved å innføre tollavgifter, sa Trump.

Angriper Kina

Trumps utspill torsdag føyer seg inn stadig flere angrep med å legge skylden på

Kina for virusutbruddet. Torsdag kostet det enda 2.000 amerikanske liv og brakte det opp til totalt 63.000 døde og over 1 million smittede.