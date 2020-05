Politiet slo til mot lastebiler med lik i Brooklyn

Politiet ble tilkalt av forbipasserende som klaget over vond lukt fra fire små lastebiler som sto parkert utenfor Andrew T. Cleckley Funeral Home.

Begravelsesbyrået hadde leid lastebilene for å bruke dem som lagringsplass for rundt 50 døde, og ettersom bilene ikke hadde kjøleanlegg, ble likene lagt på is. Dette var ikke nok til å holde lukten unna.

Eieren av begravelsesbyrået er ikke anmeldt, og noen timer etter politiets aksjon ble de døde flyttet over i en større kjølevogn.