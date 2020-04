Nye demonstrasjoner i Hongkong

Demonstrantene sang protestsangen «Glory to Hongkong», og holdt opp plakater som ba om revolusjon og uavhengighet fra Kina. En demonstrant hang opp en plakat som forbannet Hongkong-politiet og deres familier.

– Demonstrasjonene hadde roet seg ned på grunn av koronaviruset, men nå må vi komme oss på banen igjen og vise verden at vi ikke har gitt opp. Vi kjemper fortsatt for det samme som vi kjempet for i fjor, sier demonstranten Mich Chan.

Chan sier til AP at hun ikke er urolig for potensiell virussmitte under demonstrasjonene, fordi folket i Hongkong er «disiplinerte og vet hvordan man beskytter seg» ved å bruke ansiktsmaske.

Politiet ankom kjøpesenteret rundt en halvtime etter demonstrasjonen begynte, og oppfordret de frammøtte til å bryte opp og forlate området. I tillegg ble demonstrantene advart om at de brøt med reglene om sosial distansering, og at samlingen er ulovlig. Flere demonstranter ble pågrepet, men fikk senere gå fri.

Det var lignende demonstrasjoner i andre kjøpesentre søndag og tirsdag, som også ble brutt opp av politiet.

Demonstrasjonene er en fortsettelse av en bevegelse som begynte i juni 2019, i protest mot et lovforslag om utlevering av borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, som senere har utviklet seg til en bred protest mot Kinas innflytelse.