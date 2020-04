Tesla med godt resultat i første koronakvartal

Tesla leverte 88.400 biler i løpet av årets tre første måneder. Det er en økning på 40 prosent fra samme periode i fjor. Bilsalget er hjulpet av produksjonsstart ved selskapets nye fabrikk i Shanghai.

Det kan se ut til at koronaviruset tvinger Tesla til å nedjustere produksjonsprognosen med over 500.000 biler for året. Selskapet sier de har kapasitet til å lage bilene, men det er uvisst hvor fort fabrikken i California kan gjenåpnes etter å ha blitt stengt på grunn av viruset.

Tesla-aksjen gikk opp 9 prosent i etterhandelen onsdag.

– Vi mener at vi er godt posisjonert for å takle kortsiktig usikkerhet, samtidig som vi når langsiktige mål, sier selskapet i det faste kvartalsbrevet til investorene.