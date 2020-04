Facebook med koronatungt kvartalsresultat

Facebook melder om «betydelig nedgang» i reklamepriser og etterspørsel de siste tre ukene i mars. Selskapet setter utviklingen i sammenheng med den globale saktegangen som har satt sitt preg på det digitale annonsemarkedet, som følge av koronapandemien.

Resultatet i første kvartal var på 4,9 milliarder dollar, eller 1,71 dollar per aksje. Det er mer enn dobbelt så mye som i samme periode i fjor da resultatet ble 2,43 milliarder dollar, eller 85 cent per aksje.

Facebooks omsetning vokste 18 prosent til 17,74 milliarder dollar i første kvartal, sammenlignet med 15,08 milliarder dollar i fjorårets første kvartal.

Facebook gir ingen anslag for omsetningen for resten av året, men varsler at det så langt i andre kvartal er tegn på stabilitet. Reklameomsetningen de første tre ukene i april er på samme nivå som i samme periode i fjor.

Facebook hadde 2,6 milliarder månedlige brukere i gjennomsnitt i mars, 10 prosent flere enn på samme tid i fjor. Den daglige brukerbasen steg 11 prosent til et gjennomsnitt på 1,73 milliarder.

2,99 milliarder mennesker brukte minst én av Facebooks apper minst én gang i mars – Facebook, Instagram, Messenger eller WhatsApp. Det er 11 prosent høyere enn i mars i fjor.

Facebook-aksjen steg 10,4 prosent i etterhandelen på Wall Street etter resultatfremleggelsen.