Kurdere skylder på Tyrkia for bilbombe som drepte 46

SDF gir ikke Tyrkia ansvaret for selve bomben, men for forholdene som har ført til at angrepet fant sted. Afrin styres av en tyrkiskstøttet syrisk milits, og Tyrkia har lagt ansvaret på den kurdiske militsen YPG. Ingen grupper har hevdet at de selv sto bak angrepet.

SDF mener Tyrkia har hjulpet grupper som IS med å omgruppere seg slik at de kan lansere bombeangrep som bilbomben i Afrin. Bomben lå i en tankbil full av drivstoff, og det meldes om minst 46 døde og 50 sårede.