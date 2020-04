Sånn kan det gå når man jobber hjemmefra og må være sin egen kameramann.

«Jeg forsøkte å være effektiv, og gjorde meg klar for trening litt for tidlig i morges», har reporteren Will Reeve forklart på Twitter. «Kameravinkelen, sammen med venner, familie og flere hundre fremmede, har fått meg til å tenke gjennom min morgenrutine».

– Latterlig pinlig

Reeve var iført dressjakke og skjorte, men hadde ikke på seg bukser. Mot slutten av innslaget om apotek som bruker droner for å levere medisiner til pasienter, kom Reeves bare lår inn i bildet.

«Jeg har blitt BERØMT på det mest latterlig pinlige vis», skriver Reeve (27) på Twitter etter at øyeblikket ble spredd viralt på sosiale medier. Han lovet også at han hadde på seg shorts.

– Vet hvordan du har det

Mange seere som kommenterte episoden på Twitter var sympatisk innstilt, og mente situasjonen var lett å kjenne seg igjen i.

«Jeg vet akkurat hvordan du føler deg, kompis! Jeg har mistet telling på dager og datoer!» skriver en kvinne.

«Dette var morsomt. Hvem gidder å ta på seg full dress i karantene?»

Reeve er sønnen til den avdøde Supermann-skuespilleren Christopher Reeve.

