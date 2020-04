Forskere avslører hemmeligheter bak «Pike med perleøredobb»

Blant de nye funnene Mauritshuis-museet i Haag i Nederland kunngjorde tirsdag var at maleriet opprinnelig hadde et grønt teppe i bakgrunnen – som siden har falmet bort. De bekrefter også at piken er malt med øyevipper – som ikke er synlige for det blotte øye.

Forskerne har også funnet fragmenter fra malebørstene til Vermeer i huden til piken, og klart å identifisere hvor pigmentene i maleriet er hentet fra.