Bakgrunnen for avslaget er at myndighetene ikke vil at de to drapskvinnene skal møtes. Natalia Pshenkina (40) får ikke permisjon fra Hinseberg for å besøke kvinnefengselet i Ystad. Sara Lundblad (31) får heller ikke dra til Hinseberg, skriver svenske Aftonbladet.

De to kvinnene innledet et avstandsforhold vinteren 2018. Våren 2019 forlovet de seg. Men de får ikke lov til å gifte seg.

Den statlige, svenske etaten Kriminalvården mener at et møte mellom de to drapsdømte kvinnene kan sette sikkerheten i fengselet i fare.

Les også: Mistenkt seriemorder pågrepet i Spania

Natalia Pshenkina ble i 2006 dømt til livstid i fengsel for å ha torturert og drept sin ekssamboer den 23. februar 2005. Sammen med to andre oppsøkte Pshenkina ekssamboerens leilighet hvor de drepte mannen med flere hammerslag og knivhugg. Mannen ble funnet død i sitt badekar flere måneder senere, hvorpå Pshenkina og de to andre gjerningsmennene ble pågrepet og senere idømt livstidsstraff.

I 2007 angrep hun medfange Nina Äika, moren i den mye omtalte Bobby-saken, der en mor og en stefar ble dømt for å ha mishandlet ti år gamle Bobby til døde i 2006.

Sara Lundblad (31) ble i 2015 dømt til 18 års fengsel for å ha skutt og begravd sin far sammen med en samboer. Motivet for drapet skal ha vært penger.

Les også: «Australias verste seriemorder» er død – nektet straffeskyld til det siste