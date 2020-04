Egypt forlenger unntakstilstanden

Forrige forlengelse skjedde 20. januar. Egypt innførte unntakstilstand i april 2017 etter at over 40 personer ble drept i et terrorangrep mot to koptiske kirker.

«På grunn av den alvorlige helse- og sikkerhetssituasjonen er det erklært unntakstilstand i hele landet i tre måneder, fra og med tirsdag 28. april,» heter det i en resolusjon fra president Abdel Fattah al-Sisi.

Ifølge Worldometer er det registrert 4,782 tilfeller av covid-19 i Egypt, og 337 dødsfall.

Unntakstilstanden gir politiet utvidet fullmakt til å pågripe og holde folk fengslet, samtidig som ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er sterkt begrenset.