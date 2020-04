USA er snart klart til å åpnes igjen, ifølge Trump

Det hvite hus la mandag fram nye retningslinjer for utbredt testing og gjenåpning av næringslivet.

Blant retningslinjene er prioritert testing av folk som ikke har symptomer, men som befinner seg i områder med høy risiko.

Overflod av pustemaskiner

Målet er at de enkelte delstatene skal kunne teste minst 2,6 prosent av innbyggerne hver måned.

Områder som har blitt rammet hardere av viruset, skal være i stand til å teste minst dobbelt så mange som det – eller flere, ifølge Det hvite hus.

Til nå har USA gjort 5,4 millioner tester, som ifølge administrasjonen er dobbelt så mange som noe annet land.

I tillegg har landets guvernører nå «så mange pustemaskiner at de ikke vet hvor de skal gjøre av dem», ifølge Trump.

Tar avstand fra virusvask

Forrige uke foreslo Trump at man kanskje kan sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt viruset, noe han senere sa var ment sarkastisk «for å se hva som ville skje».

Etterpå har det blitt rapportert om at flere amerikanere har forsøkt nettopp dette, og på pressekonferansen ble Trump spurt om han tar på seg ansvaret.

– Jeg kan ikke tenke meg hvorfor de har gjort det, svarte Trump først. På direkte spørsmål om han tar ansvar for det, var svaret nei.

Ser på Kinas virushåndtering

Presidenten gjentok mandag at USA gransker den kinesiske håndteringen av pandemien, og gjorde det klart at han er langt fra fornøyd.

Da en journalist spurte om Trump ville vurdere å sanksjonere eller bøtelegge Kina, med henvisning til et oppslag i den tyske storavisa Bild , som lagde en fiktiv «koronaregning» til Kina for alle pengene Tyskland har tapt på grunn av koronaviruset, svarte Trump at det er en mulighet.

Tallet ville nok imidlertid være mye større enn 149 milliarder euro, som Bild opererer med, ifølge Trump.