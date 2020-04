Netanyahu: Sikker på at annektering av okkuperte områder vil skje om kort tid

– Innen et par måneder er jeg trygg på at det løftet vil bli oppfylt, og at vi vil få muligheten til å feire nok et historisk øyeblikk i sionismens historie, sa Netanyahu søndag.

Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz inngikk mandag denne uken en avtale om å danne det de omtaler som en kriseregjering.

Ifølge avtalen skal store deler av den israelskokkuperte Vestbredden annekteres, og annekteringen ventes å begynne allerede 1. juli.