IKEA gjenåpner varehusene i Danmark tross myndighetenes advarsler

Danmark var raskere ut enn Norge med å innføre strenge tiltak for å unngå smittespredning da coronaviruset brøt ut i landet.

Ifølge Ekstrabladet planlegger både Tivoli og IKEAs varehus gjenåpning mandag. Handelsminister Simon Kollerup er skeptisk.

– Jeg vil på regjeringens vegne oppfordre til at man på nåværende tidspunkt ikke tar en forhastet beslutning rundt gjenåpning. Ikke før det er blitt tatt en samlet stilling til hva neste fase av gjenåpningen burde innebære, sier Simon Kollerup til nyhetsbyrået Ritzau.

Les også: Danmark gir single grønt lys for å ha sex

IKEA i Danmark mener at det ikke lengre er nødvendig å holde stengt, og ønsker å slippe kundene inn fra mandag av.

– Vi har naturligvis forsikret oss om at vi juridisk sett har lov til å gjenåpne, sier selskapets kommunikasjonsansvarlige Christian Mouroux Pedersen, til danske TV2 Lorry.

IKEAs midlertidige danske nedstenging skjedde frivillig. I Norge har varehusene til sammenligning holdt dørene åpne gjennom hele coronautbruddet.

– Vi opplever ikke at vi trosser anbefalingene. Tvert imot så mener jeg at vi følger dem ved å bidra til å holde hjulene i gang på en forsvarlig måte, forteller Pedersen.

Les også: Norwegian-selskaper i Danmark og Sverige begjæres konkurs

Varehusene innfører nå smitteverntiltak tilsvarende de som er blitt innført i norske varehus. Ifølge IKEA Norges sider har de redusert åpningstidene for å styrke renholdet.

I tillegg holder restaurantene og lekerommene stengt. De anbefaler også at folk ikke tar med seg familiene sine på handletur, slik at mengden besøkende holdes nede. Opplever de for stor pågang og innrykk av folk stenger de inngangsdørene til kunder har handlet ferdig.

Ifølge Ekstrabladet vil varehusene i Danmark ta i bruk kundeteller slik at de kan holde oversikt over antallet samtidige besøkende.

Les også: WHO advarer om at gjenåpning må skje gradvis

Video: Trumps helserådgiver om tidlig gjenåpning: – Det siste vi ønsker: