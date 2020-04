Tegnell om Trump-utspillene: – Vanskelig å ta på alvor

Under sine mange daglige pressekonferanser i Det hvite hus har Donald Trump oppdatert innbyggerne om coronasituasjonen i landet. Flere ganger har han vist til Sverige, et land han hevder lider stygt som følge av måten svenske myndigheter har valgt å bekjempe viruset på.

I et intervju på SVT Helgstudio forteller den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell at han har vanskeligheter med å ta utspillene på alvor.

– Jeg er for en god diskusjon som er faktabasert. Denne type uttalelser er vanskelig å ta på alvor, spesielt når man vet hvordan situasjonen er i USA, som er vesentlig mye verre enn Sverige på mange måter, sier han.

Tegnell har måttet tåle mye kritikk for strategien for å bekjempe coronaviruset. Til nå er over 17.000 smittet, mens 2.152 personer er døde. I USA er tallet 903.775 smittede og 50.988 døde.

– Absurd



I Sverige er det Tegnell, på vegne av Folkhälsomyndigheten, som fronter den svenske coronastrategien. Tegnell ble nærmest rikskjendis i Sverige, Norge og Danmark over natten da viruset brøt ut.

Selv omtaler Tegnell den store oppmerksomheten på følgende måte:

– Jeg synes det er absurd. Jeg gjør jo en jobb jeg har gjort under mange år. Plutselig har jobben fått veldig store dimensjoner og blitt veldig synlig på en helt annet måte. Men i grunn gjør jeg den samme jobben jeg har gjort i veldig mange år, sier han til SVT.

Måtte tåle kritikk



Sverige har valgt en annen strategi enn Norge, og har måttet tåle kritikk etter hvert som antall døde har økt betydelig mer enn i nabolandene.

Mens Norge har iverksatt strenge restriksjoner og forbud, har svenskene i langt større grad selv kunne velge hva de vil gjøre. Tegnell har forsvart Sveriges omstridte strategi i en rekke intervjuer med svenske og utenlandske medier.

Statsepidemiologen advarer i intervjuet med SVT mot å kun se på antall dødsfall om man skal vurdere Folkhälsomyndighetens arbeid.

– Jeg tror at vi i ettertid, når vi får mer tid til å bedømme hvordan pandemien har rammet de ulike landene, kommer til å se på mer enn bare dødstallene. Det utgjør bare toppen av et isfjell og er kanskje ikke det viktigste, sier Tegnell.

