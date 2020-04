WHO frykter stort tilbakeslag i kampen mot malaria

En baby i Malawi får det som er verdens første vaksine mot malaria i forbindelse med et pilotprogram i desember 2019. Nå trappes kampen mot sykdommer som malaria og meslinger ned fordi alt fokus rettes mot coronaviruset. Dette til tross for at hundretusener risikerer å dø, de fleste barn under fem år. Foto: Jerome Delay / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix