USAs marine anbefaler å gjeninnsette sparket skipssjef

Sjef for marinen Mike Gilday møtte forsvarssjef Mark Milley og forsvarsminister Mark Esper fredag. Der skal Gilday ifølge en anonym kilde ha bedt om at Crozier gjeninnsettes.

Tidligere på dagen antydet Espers talsmann Jonathan Hoffmann at forsvarsministeren «er tilbøyelig til å støtte marinens ledelse i deres avgjørelse».

Demokrat Adam Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantens hus, oppfordret Esper til å følge marinens anbefaling.

– Selv om kaptein Croziers handlinger i begynnelsen av helsekrisen om bord på Theodore Roosevelt var drastiske og ufullkomne, er det tydelig at han kun tok de skrittene for å beskytte mannskapet, heter det i en uttalelse fra Smith.

Varslet om smitte

Kaptein Brett Crozier skrev i slutten av mars et notat til den amerikanske marineledelsen og ba om å få sette 90 prosent av mannskapet i land på stillehavsøya Guam.

Flere titall hadde da fått påvist smitte om bord, og viruset spredte seg raskt.

– Vi er ikke i krig. Besetningen trenger ikke å miste livet. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi ikke lykkes i å ta vare på vår viktigste ressurs, nemlig våre sjøfolk, skrev Crozier.

Få dager senere, 2. april, fikk han sparken.

Marineministeren gikk av

Det var USAs fungerende marineminister Thomas Modly som ga kapteinen sparken.

Han anklaget Crozier for å ha utvist ekstremt dårlig dømmekraft. Ifølge Modly sendte Crozier notatet til for mange, noe som resulterte i at det ble lekket til en amerikansk avis. Dette virket ifølge marinesjefen «destabiliserende» og reiste tvil om marinens kampevne, og han kalte Crozier en «idiot».

Få dager senere beklaget Modly og leverte sin oppsigelse til forsvarsministeren.

Over 800 smittet

Per fredag er det registrert 856 coronasmittede blant mannskapet. Også den tidligere kapteinen Crozier er smittet.

En person er død og mer enn 4.200 av mannskapet på nærmere 5.000 personer er flyttet til Guam hvor de er i karantene.

Det var New York Times som først omtalte saken.