Delstater kjøper malariamedisin som Trump anbefalte

Minst 22 delstater samt Washington DC har sikret seg lagre av hydroksyklorokin, en medisin som Trump 17 ganger har anbefalt til bruk mot coronaviruset.

Men helseeksperter er bekymret for at lettere tilgang på medisinen skal gjøre den lettere å misbruke, og sier at ingenting er bevist om dens effekt mot coronaviruset.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.745.469 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 191.791 (7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 755.462 (27,5 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 58.693 (3,3 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 886.709 smittet, 50.243 døde * Italia: 189.973 smittet, 25.549 døde * Spania: 219.764 smittet, 22.524 døde * Frankrike: 158.183 smittet, 21.856 døde * Storbritannia: 138.078 smittet, 18.738 døde * Belgia: 44.293 smittet, 6.679 døde. * Tyskland: 153.215 smittet, 5.575 døde. * Iran: 87.026 smittet, 5.481 døde. * Kina: 82.804 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 35.729 smittet, 4.177 døde * I Norge er 7.408 smittet (194 døde), i Sverige er 16.755 smittet (2.021), i Danmark er 8.210 smittet (394), i Finland er 4.395 smittet (172) og på Island 1.789 smittet (10). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

Den amerikanske mat- og medisinadministrasjonen FDA advarte fredag leger mot å gi medisinen til pasienter utenfor sykehus eller forskningsinstitusjoner på grunn av flere rapporter om alvorlige bivirkninger, blant dem hjerterytmeproblemer, og enkelte dødsfall.

Oklahoma har kjøpt medisinen for 2 millioner dollar, Utah og Ohio har brukt hundretusener av dollar, mens USAs nødhjelpsdirektorat FEMA har sendt 19 millioner doser til 14 byer.