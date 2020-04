Trump hevder uttalelse om desinfiserende midler var sarkastisk

Uttalelsen, som ble gitt under torsdagens pressekonferanse, har møtt kraftige reaksjoner verden over. Flere steder har myndigheter gått ut og advart folk mot å følge Trumps forslag.

– Jeg stilte et sarkastisk spørsmål til reportere som dere, bare for å se hva som ville skje, sa han under pressekonferansen dagen derpå.

Torsdag henvendte han seg til rådgiverne som var med ham på pressekonferansen, og spurte om det var flere måter å bruke desinfiserende midler på:

– Det slår ut viruset på ett minutt. Ett minutt. Og er det en måte vi kan gjøre noe sånt, ved å injisere det inn eller nesten en vask? spurte Trump.