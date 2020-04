Tallet på coronadødsfall stiger i Brasil

Over 50.000 har nå fått påvist coronasmitte i Brasil, som med sine over 210 millioner innbyggere er Latin-Amerikas største, både i areal og antall innbyggere.

Tallet på bekreftede coronadødsfall i Brasil stiger nå med over 400 i døgnet og var torsdag kveld kommet opp i drøyt 3.300, men mørketallene antas å være store.

Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro mener tiltakene som er innført for å hindre smittespredning rundt omkring i landet, er overdrevne, og krever rask gjenåpning.

Rundt 120.000 har påvist coronasmitte i Latin-Amerika, og under 6.000 coronadødsfall er hittil registrert. Det er trolig bare toppen av isfjellet.

Et land som Ecuador har hittil meldt om 560 coronadødsfall, men det reelle tallet er trolig over 15 ganger så høyt, viser en analyse The New York Times har utført.

Fra 1. mars til 15. april ble det registrert 7.600 flere dødsfall enn i samme periode i fjor, og alt tyder på at overdødeligheten skyldtes coronasmitte, ifølge avisen.

Det samme kan være tilfelle i flere andre latinamerikanske land, der svært få er testet og helsevesenet er dårlig rustet til å ta hånd om dem som blir syke.