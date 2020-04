Tidligere denne uken publiserte USAs ambassadør i Danmark en kronikk hvor et tidligere ønske om å kjøpe Grønland, var erstattet av økonomisk støtte og gjenåpning av konsulatet i Nuuk.

Danske folketingspolitikere raste mot det de oppfattet som nok et forsøk fra Trump-administrasjon på å vinne fotfeste på Grønland.

Det selvstyrte området er en del av Danmark, og da USAs president tilbød seg å kjøpe verdens største øy utløste det diplomatisk opprør og et planlagt besøk til København måtte avlyses.

– Ja, Trump fikk ikke lov til å kjøpe Grønland, men blir han gjenvalgt vil han i ren forfengelighet gjenta sitt ønske, sier Aaje Chemnitz Larsen, en av to grønlandske representanter i det danske Folketinget, til ABC Nyheter.



–Dette er en måte å nærme seg Grønland mer indirekte, mener politikeren som representerer det venstreorienterte partiet IA (Inuit Ataqatigiit).

– Skammelig



I motsetning til en rekke av kollegene i det danske parlamentet ville hun likevel ikke umiddelbart avvise tilnærmelsene fra USA, selv om betingelsene fortsatt er uklare og «tilbudet» ble fremmet uten avklaring med danske eller grønlandske myndigheter.

– Vi må vite hva hva pengene skal brukes til. I den forbindelse synes jeg det er skammelig at de folkevalgte ikke ble orientert. Det er den grønlandske regjering som skal bestemme investeringene, sa hun da til den danske kringkasteren dr.dk.

Grønlands andre representant i Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam fra sosialdemokratiske Siumut, ville heller ikke bastant avvise utspillet fra ambassadør Carla Sands som kom via nettstedet altinget.dk.

– USA ønsker innflytelse

Blant de tingene som USA planlegger er å åpne et konsulat i Nuuk, noe som vil være landets første representasjonen på øya siden 1953. Noe slikt vil åpne opp for direkte kontakt mellom USA og grønlandske myndigheter.

USA har siden 50-tallet også hatt en militær base på Thule.

– USA ønsker økt innflytelse i Grønland og Arktis. Grønland er ikke til salgs, men åpen for samarbeid. Derfor er det viktig at avtalen med amerikanerne ikke setter oss i gjeld til dem for fremtiden, sier IAs Aaja Chemnitz Larsen til ABC Nyheter.

Hun frykter derimot for mulige langsiktige konsekvenser av den amerikanske sjarmoffensiven som kan få den danske innsatsen til å fremstå som «passiv og ikke-eksisterende».

– Den amerikanske innsatsen er klar og tydelig. Det kan på sikt skape splid i samarbeidet mellom Grønland og Danmark. Derfor må jeg oppfordre mine kolleger i Folketinget til å øke innsatsen på Grønland, sier hun.

Ingen norsk kommentar



I kronikken fra USAs ambassadør advares det mot Russland og Kinas økende interesse for de arktiske områdene. Ambassadøren priser også samarbeidet mellom de åtte nordlige landene (inkludert Russland) som finner sted i Arktisk råd, men mener endringene i nordområdene gir «nye og kompekse muligheter og utfordringer».

I det norske Utenriksdepartementet er det spesialrådgiver Bård Ivar Svendsen som har ansvaret for Arktisk råd. Han ønsker ikke å gi uttrykk for sine meninger om kronikken fra USAs Carla Sands:

«Jeg har ingen kommentarer til dette utspillet fra USAs ambassadør i København», skriver han i en epost til ABC Nyheter.

Mer selvstendig Grønland



Aaja Chemnitz Larsens parti arbeider for et mer selvstendig Grønland. Ved siste valg fikk de 25 prosent av stemmene, og IA sitter i dag i regjering sammen med blant andre Sisumt.

På spørsmål om USAs utspill den siste tiden kan være til fordel for de som ønsker større selvstendighet og frigjøring fra Danmark, svarer IA-representanten:

– Jeg tror et samarbeid med Danmark innenfor riksfelleskapet er best på sikt. Vi har felles verdier om velferd med Norden, og det kan forsvinne hvis vi erstatter Danmark med USA.