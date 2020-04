Trump tror ikke ryktene om Kim stemmer

Det sa presidenten under torsdagens pressebrifing i Det hvite hus.

– Jeg tror ikke det er sant, og jeg håper ikke det er sant, sa Trump.

Videre sa presidenten at han har hørt at gamle dokumenter var bakgrunnen for ryktene som har florert om Kims helsetilstand, hvor enkelte kilder hevdet han var alvorlig syk etter å ha gjennomgått en hjerteoperasjon.

Presidenten anklaget nyhetskanalen CNN, som han ikke har mye til overs for og som videreformidlet informasjon fra anonyme kilder om at Kim var dårlig etter en operasjon, for å stå bak ryktene. Trump vil ikke svare på spørsmål om når han sist var i kontakt med Nord-Korea.

På pressebrifingen lørdag 18. april sa Trump at han «nylig» mottok et hyggelig brev fra Kim.

– Det var en hyggelig melding. Jeg tror det går bra med oss, sa Trump da. Dagen etter avviste imidlertid utenriksdepartementet i Nord-Korea at Kim Jong-un hadde sendt noe brev den siste tiden til Trump.