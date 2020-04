Mann pågrepet etter drap på ti personer i Libanon

Mannen skal i avhør ha innrømmet at han mistenkte at kona var utro, en anklage familien hennes har avvist.

Hendelsen skjedde i landsbyen Baakline i Chouf-området sørøst for hovedstaden Beirut. Statsminister Hassan Diab omtaler det som et frastøtende lovbrudd.

Politiet fant gjerningsmannen klokken 2 på natten mens han gjemte seg i en hage Ainbal-området i nærheten av Baakline, ifølge en kilde i rettsvesenet.

– Han innrømmet at han mistenkte at kona var utro mot ham med broren, så han bestemte seg for å knivstikke henne til døde i deres hjem, sier kilden.

Deretter inviterte han broren med på en jakttur til Baakline-elven, der han skal ha drept ham med en jaktrifle.

Deretter skal han ha drept en rekke andre, inkludert en annen bror. Flere av dem var tilsynelatende tilfeldige ofre. En annen libaneser og seks syrere, blant dem en mann og de to sønnene hans, var også blant de drepte.

De første ni likene ble funnet tirsdag, mens brorens lik ble funnet sist.