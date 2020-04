Iran advarer USA om at de vil svare på provokasjon

De iranske advarslene kommer dagen etter at USAs president Donald Trump sa at han har gitt den amerikanske marinen orde om å senke iranske fartøy hvis de trakasserer amerikanske marinefartøy i Persiabukta

Salami fastslår på statlig iransk TV at Revolusjonsgarden vil svare på enhver amerikansk handling med «en bestemt, effektiv og rask motreaksjon».

– Vi har beordret marinefartøyene på sjøen om å gå på disse krigsskipene eller militærfartøyene hvis noe krigsskip fra marinen til USAs terroristhær setter våre kommersielle eller militære fartøy i fare, sier han.

Den siste ordkrigen mellom de to landene kom etter at USA forrige uke anklaget Iran for provokasjon i Arabiahavet.