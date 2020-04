Iran advarer USA med «bestemt, effektiv og rask motreaksjon»

Det var i et intervju med iransk statlig fjernsyn at sjef en for Irans islamske revolusjonsgarde , generalmajor Hossein Salami, sa at styrkene hans vil sikte seg inn mot amerikanske krigsskip dersom de utgj ør en trussel mot Irans nasjonale sikkerhet.

– Vi er fast bestemt på å forsvare vår nasjonale sikkerhet og maritime grenser . Enhver handling fra amerikanske styrker som truer iranske militære eller sivile skip , vil bli møtt med en umiddelbar og avgjørende respons, sa Salami som samtidig lover «en bestemt, effektiv og rask motreaksjon».

Generalmajorens krystallklare uttalelser kommer som en følge av USAs president Donald Trumps trusler mot iranske skip.

– Jeg har instruert USAs marine til å skyte ned og ødelegge enhver og samtlige iranske kanonbåter dersom de trakasserer amerikanske marinefartøy til havs , tvitret Trump onsdag denne uka.

President Donald Trump truet med å senke iranske fartøy i Persiabukta. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Nærkontakt i Persiabukta

Bakgrunnen for trusselutvekslingen er en hendelse som inntraff for en uke siden. Elleve små kanonbåter fra Den iranske nasjonalgarden sirklet rundt flere amerikanske marinefartøy i internasjonalt farvann nord i Persiabukta.

Hendelsen skal ha funnet sted mens en gruppe amerikanske skip øvde og den amerikanske marinen opplyste at ett av de iranske fartøyene skal ha vært mindre enn ti meter unna et kystvaktskip. Men det var først i går at det kom en reaksjon fra president Donald Trump, og i kjent stil kom den via nevnte Twitter-melding.

Salami la skylden for forrige ukes hendelse på USA og anklaget på sin side de amerikanske krigsskipene for «uprofesjonell og farlig oppførsel».

– Vi er dekket 100 prosent



Den amerikanske marinen har allerede lov til å skyte på angripere i selvforsvar, selv om Trumps Twitter-melding av mange ble tolket som en oppmuntring til en mer aggressiv holdning. Under en pressekonferanse senere på dagen klargjorde Trump at militæret ikke ville endre på reglementet som allerede foreligger.

– Vi er dekket, vi er dekket 100 prosent, sa han til fremmøtte reportere.

Nestleder i det amerikanske forsvarsdepartementet, David Norquist, fulgte opp:

– Presidenten sendte en viktig advarsel til iranerne. Det han la vekt på, var at alle våre skipene våre holder på retten til selvforsvar.

I et intervju med Newsweek avviser Alireza Miryousefi, som er talsperson for Irans delegasjon i FN, trusselen fra Donald Trump.

– Midt i en global coronavirus-pandemi - mens hele verdens oppmerksomhet er konsentrert om å bekjempe denne trusselen - er spørsmålet: Hva gjør det amerikanske militæret i Persiabuktens farvann, 7000 mil hjemmefra?

Tydelig regelverk

En tidligere forsvarsoffiser som Politico har snakket med, forteller at det ville være en betydelig regelendring dersom den amerikanske marinen beordres til å skyte mot iranske fartøyer.

– Den amerikanske marinen har tydelige stridsregler som er utstedt av kommandokjeden og som er nøye gjennomgått for å sikre at de er i samsvar med alle gjeldende havrettslover og væpnede konflikter, sier Michael Mulroy til Politico. Mulroy fungerte som Pentagons politiske sjef i Midtøsten frem til desember.

– Eventuelle iranske handlinger som direkte truer våre marinefartøyer og deres mannskap, vil bli tatt hånd i henhold til stridsreglementet, fortsetter han.

Mulroy legger til at USA ikke har definert trakassering som en «direkte trussel».

– Ellers ville vi ha skutt på mange russiske fly, bemerket han og henviste til de mange hendelsene der russiske fly er kommet tett inn på amerikanske fly.

VIDEO: Det amerikanske forsvaret om russisk avskjæring: – Livsfarlig og uansvarlig





Trump får lite støtte blant amerikanerne



Trump har gjentatte ganger gått hardt til verks mot Iran og kommet med en rekke trusler mot nasjonen. Spenningene mellom de to landene eskalerte kraftig i januar da USA drepte Irans nest mektigste embetsmann, general Qasem Soleimani.

En meningsmåling Ipsos utførte for ABC News i januar, viste at 56 prosent av de spurte amerikanerne mislikte måten Trump håndterer USAs forhold til Iran på, mens 43 prosent støttet presidentens politikk.

52 prosent mente også at det amerikanske attentatet på Soleimani hadde gjort USA mindre trygt, mens 25 prosent mente at det hadde gjort landet tryggere. 22 prosent trodde det ikke utgjorde noen forskjell.

73 prosent av de spurte var svært eller noe bekymret for at Trumps Iran-politikk vil ende med krig, mens 27 prosent svarte at de ikke var svært eller noe bekymret for dette.

VIDEO: I januar satte Iran USA på terrorliste etter likvideringen av Soleimani