I helgen samlet hundrevis av demonstranter seg mot karantenebestemmelsene i flere desltatshovedstader i USA. Det tilsynelatende «grasrotopprøret» fikk stor medieoppmerksomhet.

ABC Nyheter har tidligere omtalt demonstrasjonene.

Søndag brøt til sammen flere tusen demonstranter smittevernreglene i delstater som Nevada, Indiana, Maryland, New Hampshire og New Jersey. De krevde at delstatene hever påleggene om å holde seg mest mulig hjemme og åpner opp igjen.



I Denver ble demonstrantene møtt av motdemonstranter, helsearbeidere som stilte seg i veien for dem i stille protest.

Demonstrasjon mot smittevernstiltakene i Albany 22. april. Demonstrantene sier de vil tilbake på jobb NTB Scanpix/AP.

Aktivistene insisterer på at delstater bør heve kontrollen med kommersiell aktivitet og offentlige forsamlinger, og viser til effekten nedstengningen har på økonomien.

Nettverk

Et nettverk av høyreorienterte individer og grupper, sammen med online-grupper, har bidratt til raseriet, ifølge Washington Post. Frustrasjonen er ektefølt, men aktivismen forsterkes også - og koordineres i visse tilfeller - av konservative aktivist-veteraner, hvis organisasjoner ble satt opp med hjelp av republikanske megadonorer, ifølge avisen.

«Minner om Tea Party-protestene mot Obamacare i 2009», skriver en kommentator i New York Times;

«Alt tyder på at disse demonstrasjonene ikke vokser frem spontant, men fremmes av de samme menneskene og pengene som bygde opp Tea Party».

Frykter for økonomien

Annonser på Facebook som oppfordrer til opprør mot karantene-bestemmelsene er finansiert av initiativet «Convention of States», ifølge Washington Post. De er ledd i en omfattende, velsmurt konservativ nett-kampanje kalt «Open the States», som tar sikte på å undergrave smittevernsrestriksjonene for å begrense coronasmitten. Andre virkemidler er nye nettsteder, underskriftskampanjer og foruroligende videoer om de økonomiske effektene av smittevernstiltakene.

Demonstrantene mener bestemmelsene tar i for hardt, og frykter at de økonomiske ringvirkningene kan skade president Donald Trumps sjanser for å bli gjenvalgt.

– Brakkesyke

Demonstranter i Los Angeles krever gjenåpning av økonomien, 22. april. En protestbevegelse har oppstått i flere delstater som krever slutt på hjemmeisolering. NTB Scanpix/AFP.

Aktivistene har tidvis blitt oppmuntret av president Trump. Søndag kveld forsvarte Trump demonstrasjonene og kalte dem et tegn på «brakkesyke».

– De ønsker livene sine tilbake. Livene deres ble tatt fra dem, sa presidenten ifølge nytimes.com. Han avviste at han selv hadde tirret opp til opprør.

Meningsmålinger tyder på at de fleste amerikanere støtter lokale bestemmelser som oppfordrer dem til å bli hjemme som tiltak mot covid-19. Mer enn 47.000 amerikanere har mistet livet som følge av sykdommen. Eksperter mener en brå, omfattende gjenåpning av landet vil forverre utbruddet, overvelde sykehus og koste ytterligere titusener livet.

