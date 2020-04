USA truer Iran etter satellittoppskyting

Revolusjonsgarden meldte onsdag morgen at oppskytingen av satellitten Noor, som betyr lys, var vellykket. Den ble skutt opp fra Irans sentrale ørken og går i bane 425 kilometer over jordas overflate, het det meldingen fra den mektige militære institusjonen.

Iran har tidligere gjort en rekke mislykkede forsøk på satellittoppskytninger de siste månedene. Onsdagens oppskyting er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Få timer etter den iranske kunngjøringen sa USAs president Donald Trump at han har gitt den amerikanske marinen orde om å senke iranske fartøy hvis de trakasserer amerikanske marinefartøy.

– Jeg har instruert USAs marine til å skyte ned og ødelegge enhver og samtlige iranske kanonbåter dersom de trakasserer amerikanske marinefartøy til havs, tvitrer Trump.

Ordren kommer én uke etter at elleve små kanonbåter fra Den iranske nasjonalgarden sirklet rundt flere amerikanske marinefartøy i internasjonalt farvann nord i Persiabukta.

– Må holdes ansvarlig

Samme dag anklaget utenriksminister Mike Pompeo Iran for å ha brutt en FN-resolusjon. Han truet også Iran med gjengjeldelse.

– Jeg mener Iran må holdes ansvarlig for det de har gjort, sa Pompeo.

USA mener at Irans satellittprogram er et dekke for Irans utvikling av raketter, blant annet av modeller som vil kunne utstyres med atomvåpen.

Iran fastholder imidlertid at landet ikke har noen planer om å utvikle atomvåpen, og at satellittprogrammet kun har fredelige intensjoner og er i tråd med FN-resolusjonene.

Landet kalte onsdag satellittoppskytingen for en milepæl og hevder det betyr at landet er i ferd med å bli en verdensmakt.

– I dag ser vi på Jorda fra himmelen, og det er begynnelsen på etableringen av en verdensmakt, sa Revolusjonsgardens kommandant Hossein Salami, ifølge nyhetsbyrået Fars.

Israel vil ha sanksjoner

Israel fordømmer det landet kaller et «forsøk» på å skyte ut en militær satellitt, og ber om flere internasjonale sanksjoner.

USA gjeninnførte sanksjoner mot Iran etter å ha trukket seg fra den internasjonale atomavtalen som ble inngått mellom Iran og seks stormakter sommeren 2015.

Avtalen skulle sikre at Iran ikke kunne utvikle atomvåpen, og åpnet blant annet for omfattende innsyn i landets atomprogram.

I dag har Iran trukket seg fra store deler av avtalen som følge av at USA trakk seg først.

Utskytingen kommer samtidig som Iran er hardt rammet av koronapandemien. Rundt 86.000 mennesker er smittet, hvorav cirka 5.400 er døde. Det antas at det er store mørketall.