Det var da den spanske gynekologen Silvana Bonino kom ned i garasjeanlegget under leilighetsbygget der hun bor i Barcelona at hun fikk øye på trusselen. Tvers over dørene på den ene siden av bilen hennes hadde noen skrevet med svart maling, og innholdet i hatmeldingen var ikke til å ta feil av: «Smittsomme rotte».

– Først kunne jeg ikke tro det, jeg kunne ikke forstå det. Jeg var både overrasket og trist over å bli offer for et slikt angrep, uttalte hun senere til det spanske nyhetsbyrået EFE.

Sjokkert ringte Bonino til det katalanske regionale politiet for å anmelde forholdet, og ikke lenge etter var den skyldige pågrepet. CNN melder at det skal være en mann som i lengre tid var blitt etterforsket for hatkriminalitet.

Ifølge det amerikanske nyhetsselskapet har politiets talsperson bekreftet at de overvåker sosiale nettverk for å forhindre vold mot helsepersonell .

– Det eneste vi kan gjøre, er å ta for oss klagene og handle ut fra dem. Utover dette er det ikke mye vi kan gjøre, sier talspersonen.

«Tenk på barna og de eldre »

Klokken 20 hver dag går millioner av spanjoler over hele landet ut på balkonger eller lener seg ut av vinduet for å klappe og juble for helsearbeiderne som jobber på sykehus, klinikker og intensivavdelinger mens de forsøker hjelpe de syke og forhindre at flere skal bli smittet av coronaviruset.

Samtidig er det kommet inn meldinger om trusler og hatmeldinger rettet mot flere helsearbeidere, der avsenderne i mange tilfeller er deres egne naboer som frykter for økt smittefare som følge av at de behandler covid-19-syke.

En av dem er Jesus Monllor Mendez som bor og jobber i den lille byen Ciudad Real, i regionen La Mancha. En dag fant han en lapp hengende på inngangsdøren til leiligheten der han ble oppmuntret til å flytte ut.

«Vi vet om den gode jobben du gjør på sykehuset, men du må også tenke på barna og de eldre som bor i bygningen. Det er andre steder du kan bo. Vi ber deg vurdere dette.»

Over hele Spania applauderer millioner av spanjoler for helsearbeiderne, som her i Barcelona. Samtidig er det enkelte som ikke liker tanken på å ha de boende i eget nabolag. Foto: Reuters/Nacho Doce

– Det gjorde meg trist, men jeg forsto det ettersom Covid-19 har gjort mye skade for landet vårt. Damen som skrev dette handlet impulsivt – jeg har ingen vonde følelser mot henne, sier Mendez til CNN.

Han understreker samtidig at han opplever slike hendelser som sjeldne.

– Jeg har mottatt en takkemelding fra ordføreren, og en av naboene mine hadde hengt en plakat på døren min der det sto «Her bor det en helt».

Ble tvunget til å flytte

El País har snakket med den 31 år gamle Clara Serrano som til daglig jobber som sykepleier i Cuenca. Da hun fortalte de hun deler leilighet med at hun vbar blitt smittet med corona, fikk hun beskjed fra huseieren at hun måtte flytte.

– Han sa jeg var egoistisk fordi jeg visste at jeg ville komme til å bli smittet siden jeg jobber der jeg gjør. En politipatrulje ble nødt til å komme og fortelle at jeg ikke kunne kastes ut. Men huseieren insisterte.

Hun fikk hjelp til å flytte inn på Colón Hotel som er blitt omgjort til et hospital for coronapasienter med milde symptomer. Og Serrano er ikke den eneste helsearbeideren som er blitt presset til å flytte dit.

– Det var blant annet en fyr som opplevde det samme som meg og som ble tvunget til å bo i bilen sin uten en seng å sove i, samtidig som han hadde feber.

Tok oppgjør på Facebook

Det er ikke bare helsepersonell som har mottatt ubehagelige meldinger etter at Spania ble rammet av coronaviruset. Også enkelte butikkansatte har opplevd å få ubehagelige meldinger fra naboer som mener de utgjør en risiko mot nabolaget på bakgrunn av at de jobber i en del av et coronalukket samfunn som fremdeles holder åpent.

En dag Miriam Armero kom hjem fra jobben i byen Murcia sørøst i Spania, fant hun en lapp på døren som i stor grad hadde den samme ordlyden som den Jesus Monllor Mendez ble møtt med:

«Vi er dine naboer, og vi vil be deg, for alles skyld, om å se etter et annet hjem mens dette pågår fordi vi har sett at du jobber i et supermarked og det bor mange mennesker her. Vi ønsker ikke noen risiko. Takk skal du ha» , forteller El País.

I en følelsesladet Facebook-video som er blitt delt en rekke ganger, er Armero krystallklar på at hun ikke har noen planer om skulle flytte ut.

– Jeg vet utmerket godt hva jeg må gjøre når jeg ankommer. Jeg er den første som vet at jeg ikke kan gi sønnen min et kyss før jeg tar av meg klærne, sier hun før hun konkluderer:

– Vi har allerede nok å gjøre med det vi gjennom går daglig om vi ikke i tillegg må tåle dette.