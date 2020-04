Storbritannia har registrert høyeste ukentlige dødstall på 20 år

I uken fra 6. til 10. april i år ble det registrert 18.500 dødsfall i Storbritannia, noe som er 8.000 dødsfall mer enn det som er normalt, melder BBC.

Coronaviruset er én årsak til økningen, men dødsfall som følge av andre årsaker har også økt.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.503.458 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 171.810 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 659.583 (26,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 57.603 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 792.958 smittet, 42.531 døde * Italia: 181.228 smittet, 24.114 døde * Spania: 204.178 smittet, 21.282 døde * Frankrike: 155.383 smittet, 20.265 døde * Storbritannia: 124.743 smittet, 16.509 døde * Belgia: 40.956 smittet, 5.998 døde. * Iran: 84.802 smittet, 5.297 døde. * Tyskland: 147.103 smittet, 4.862 døde. * Kina: 82.758 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 34.134 smittet, 3.916 døde * I Norge er 7.200 smittet (182 døde), i Sverige er 15.322 smittet (1.765), i Danmark er 7.695 smittet (370 døde), i Finland er 4.014 smittet (141 døde) og på Island 1.778 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB) * Storbritannia: 120.067 smittet, 16.060 døde * Belgia: 39.983 smittet, 5.828 døde. * Iran: 83.505 smittet, 5.209 døde. * Tyskland: 145.743 smittet, 4.642 døde. * Kina: 82.747 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 33.405 smittet, 3.751 døde * I Norge er 7.113 smittet (170 døde), i Sverige er 14.777 smittet (1.580 døde), i Danmark er 7.515 smittet (364 døde), i Finland er 3.868 smittet (98 døde) og på Island 1.771 smittet (9 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

Det kan gi grunn til å anta at nedstengningen av samfunnet har en direkte innvirkning på folks helse, skriver BBC. Eksperter anslår imidlertid at landet kan være over den verste perioden.