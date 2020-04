Ikke vært så mange dødsfall i løpet av én uke i England og Wales på 20 år

Det britiske statistikkbyrået The Office for National Statistics bekrefter at det var 18.500 dødsfall i England og Wales i påskeuken frem til langfredag 10. april. Over 6.200 av disse skal være som følge av coronaviruset, men det var også en skarp økning av dødsfall som ikke var direkte koblet opp mot pandemien.

Helseanalytiker Nick Stripe sier til BBC at økningen også kan skyldes at personer med andre sykdommer og lidelser enn coronaviruset kviet seg til å dra på sykehus eller akutten. Besøk til britiske akuttsykehus skal ha halvert seg siden pandemien startet, ifølge BBC.

Ifølge Stripe må man tilbake til januar 2000 før man kan se høyere dødsfall på én uke, og sier tallene også kan være enda høyere, siden påskehelligdager som langfredag var inkludert og at det kan føre til at enkelte dødsfall blir etterrapportert.

Det skal også være en stigning i dødsfall for Nord-Irland og Skottland.

Tirsdag var det registrert totalt 16509 coronarelaterte dødsfall i Storbritannia. 125.000 personer er bekreftet smittet av viruset i landet.