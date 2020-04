Ett år siden terrorangrepene på Sri Lanka

Blant de drepte var det minst 45 utlendinger, og det var også mange utlendinger blant de rundt 500 som ble såret i de koordinerte terrorangrepene.

Minst ni selvmordsbombere skal ha deltatt, og over 70 mennesker i deres omgangskrets ble i ukene etterpå pågrepet. De fleste er siden løslatt.

Ifølge myndighetene på Sri Lanka tilhørte selvmordsbomberne to små islamistgrupper, National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim, begge lokale.

IS hevdet å stå bak

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevdet at selvmordsbomberne kom fra dem, og gruppas daværende leder Abu Bakr al- Baghdadi hyllet dem i en tale.

Selv om en av selvmordsbomberne hadde snakket varmt om IS, og flere av dem i en video sverget troskap til organisasjonen, konkluderte politiet og sikkerhetstjenesten på Sri Lanka med at det ikke forelå beviser for at islamistgruppen var direkte involvert.

Fem menn med bånd til de to lokale islamistgruppene, som siden er knyttet til terroren, ble i juni i fjor pågrepet i Saudi-Arabia og utlevert til Sri Lanka.

Senest i forrige måned ble en 40-åring pågrepet sør for Colombo, anklaget for å ha vært en av hjernene bak terroren. Mannen skal blant annet ha kjørt den ene selvmordsbomberen til Zion-kirken i Batticaloa, og han skal også ha bistått selvmordsbomberen som sprengte seg i St. Anthony-kirken i Colombo.

Ny president

Terroraksjonen fikk politiske følger på Sri Lanka. Myndighetene blokkerte lenge innbyggernes tilgang til sosiale medier, og i presidentvalget noen måneder senere gikk den 70 år gamle pensjonerte oberstløytnanten Gotabaya Rajapaksa seirende ut.

Rajapaksa var sjef for landets væpnede styrker da det tamilske opprøret ble knust i en brutal offensiv i 2009. Over 40.000 sivile ble drept under offensiven og de militære anklages for grove brudd på menneskerettighetene.

Ble advart

I etterkant av terrorangrepet kom det fram at landets etterretningsorganisasjon SIS mottok en advarsel fra indisk etterretning om et nært forestående terrorangrep fra NTJ.

Advarselen ble ikke tatt på alvor, og den skal heller ikke ha blitt videreformidlet til landets daværende president Maithripala Sirisena.

Sri Lankas politisjef Pujith Jayasundara nektet for at dette var hans feil, men fikk sparken. Han slo deretter tilbake og fortalte hvordan han året før hadde fått ordre fra SIS om å stanse etterforskningen av NTJ og andre militante islamistgrupper.

Tilgir

En statlig kommisjon gransker fortsatt hva som skjedde i tiden før og etter terrorangrepene første påskedag i fjor, men den katolske kirken i landet har tilgitt de skyldige.

– Vi gir kjærlighet til fiendene som forsøkte å ødelegge oss. Vi har tilgitt dem, sa kardinal Malcolm Ranjith under årets påskemesse.