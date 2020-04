Det er Moscow Times som melder at statsdumaen, representantenes forsamling enstemmig vedtok Putins lovforslag om å tilby doble statsborgerskap i Russland. Også føderasjonsrådet har godkjent forslaget, som gjør at det kommet tilbake til Putins bord for signering under to uker etter at det ble lagt frem.

Ti millioner nye russere

Russiske lovmakere har kalt lovforslaget en revolusjon og det forventes at inntil ti millioner russisk-ættede i utlandet - hovedsakelig i andre tidligere medlemmer av Sovjetunionen, nå kan søke om dobbelt statsborgerskap og russisk pass.

President Vladimir Putin har på rekordtid fått gjennom et forslag som åpner for dobbelt russisk statsborgerskap. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kremlin Pool Photo /AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det er ventet at dette kan skape økte gnisninger med nabolandene, spesielt når det åpnes for russiske pass for innbyggere i de omstridte østlige separatist-kontrollerte regionene i Ukraina.

Demografisk krise

Moscow Times sier lovendringen også kommer som en reaksjon på landets demografiske krise. Russlands befolkning har krympet 11 år på rad og det døde 362.000 flere enn som ble født i landet i 2019.

I 2019 hadde Russland 146 millioner innbyggere. FN har tidligere anslått at befolkningen i landet vil krympe til færre enn 89 millioner innen år 2100.

Så snart Putin har signert lovforslaget, vil det ta 90 dager før det kan settes i verk.

